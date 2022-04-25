Электронная Зеленая карта для выезда за границу за 5 минут на hotline.finance

Для передвижения на автомобиле по Европе водителю необходимо иметь обязательный полис “Зеленая карта”.

Страховка всегда выпускалась на бумажном бланке, а водители массово покупали ее у брокеров. Со 2 марта текущего года страховщики-члены международного пула “Зеленая карта” в экстренном режиме утвердили продажу электронной “Зеленая карта”. А сервис страхования hotline.finance полностью автоматизировал ее выпуск.

#1 — электронная “Зеленая карта” имеет такую же законную силу, как и бумажный бланк

Отличия в содержании цифровой и традиционной Зеленой карты нет, как и нет юридической разницы в их действии. Оба полиса равноправны и в должной мере защищают интересы автомобилиста в случае ДТП. Изменился лишь в формате выпуска договора. Наличия же электронного полиса достаточно для пересечения границы и проверки полицией.

Убедится в действии Зеленой карты можно на сайте МТСБУ или при сканировании QR-кода, который размещен в договоре.

#2 — онлайн оформление Зеленой карты 24/7

Сервис страхования hotline.finance полностью автоматизировал процесс оформления страховки, сократив его до 5 минут для клиентов. Именно столько времени потребуется, чтобы заполнить электронную анкету, оплатить договор и получить его на email. Больше не нужно контактировать с менеджером, уточнять детали и ждать доставку Зеленой карты почтой.

#3 — обновить срок действия полиса можно даже за границей

Если вы пересекли границу без Зеленой карты или срок действия временного полиса пограничного страхования, выданного при въезде, закончился, оформить страховку можно не возвращаясь в Украину. Передвижение на автомобиле в Европе без актуальной страховки чревато штрафом, а также огромными затратами по возмещению ущерба пострадавшим в случае ДТП по вашей вине.

#4 — скидка на краткосрочные полисы “Зеленая карта”

МТСБУ предусмотрел обязательную скидку 50% на страховки сроком действия до одного месяца. К примеру, полис на 15 дней обойдется всего в 394 грн, а на 30 — 627 грн. Некоторые продавцы замалчивают о такой возможности и убирают не выгодные для себя предложения с “витрин”, поэтому будьте внимательны при покупке.

Уточняем, что украинским водителям доступны за границей внутренние страховые договора в стране пребывания. Однако их цена значительно выше Зеленой карты. Для сравнения: стоимость внутреннего полиса автогражданки в Германии – от 900 евро в год и от 150 евро в месяц. В Польше цена страховки около 400 евро в год и 40 евро в месяц. В Украине же годовая Зеленая карта стоит 6899 грн (~210 евро) и 627 грн (~20 евро) в месяц.