Елки / © Pexels

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В Украине за самовольно срубленную елку можно получить немалый штраф. Причем сумма будет зависеть от того, где именно срубили дерево, было ли нарушение повторным и какой ущерб был нанесен окружающей среде.

Об этом говорится на портале Бесплатной юридической помощи.

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Так, за незаконную вырубку елки в лесу предусмотрен штраф от 510 до 1020 гривен. Если в течение года человек уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, сумма растет до 1020–1530 гривен.

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Для должностных лиц наказание строже: до 5100 гривен за первое нарушение и от 10200 до 15300 гривен за повторное.

Какой штраф за елку в городе или деревне

Если самовольно срубить дерево в пределах населенного пункта, штраф для граждан составит от 170 до 510 гривен.

Должностным лицам и физическим лицам-предпринимателям за нарушение грозит от 510 до 850 гривен.

Когда за елку грозит уголовная ответственность

Незаконная вырубка может обернуться более серьезными последствиями, если лес нанесен существенный вред. В частности, в предоставленных условиях речь идет об ущербе более 30 280 гривен.

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В таком случае предусмотрен штраф от 17000 до 25500 гривен. Альтернативным наказанием может стать пробационный надзор сроком до трех лет, ограничение или лишение свободы на тот же срок.

Если нарушение совершено повторно или группой лиц, грозит ограничение или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

За незаконную вырубку деревьев в заповедниках или территориях природно-заповедного фонда штраф составляет от 25 500 до 34 000 гривен. Также возможно ограничение или лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Кроме штрафа, нарушитель должен возместить нанесенный ущерб. Их определяют по специальным таксам, утвержденным постановлением Кабмина №665 от 23 июля 2008 года. Размер возмещения зависит, в частности, от диаметра срубленного дерева.

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Как проверить, легальная ли елка

Перед новогодними праздниками местные власти сообщают об официальных местах продажи елок.

Деревья, легально продающие, должны иметь специальные чипы или этикетки с информацией о лесном хозяйстве и происхождении елки.

Так что самовольно срубленная елка может обойтись значительно дороже приобретенной в официальном месте продажи.

В Киеве уже устанавливают главную новогоднюю елку

Тем временем на Софийской площади в Киеве от 27 ноября продолжается установка главной новогодней елки Украины. Ее высота составит 18 метров, а для оформления используют около 3 тысяч хвойных веток. Нынешняя праздничная инсталляция будет называться «Свет внутри». Торжественно засветить елку планируют 6 декабря, в День святого Николая.

Из-за ситуации в энергосистеме гирлянды будут работать автономно от генератора и аккумуляторов, а праздничное освещение будут включать до 22:00. Большой рождественской ярмарки и дополнительных развлечений на площади не будет. Рядом с елкой будет работать только одна точка с горячими напитками.

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