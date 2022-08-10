Эмбарго в действии: ЕС и Британия прекратили закупку российского угля

С сегодняшнего дня, 10 августа, заработало эмбарго на уголь из РФ.
ЕС и Великобритания полностью прекратили закупку российского угля.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну РФ против Украины", — написал он.
Ермак также подчеркнул, что еще необходимо полное газовое эмбарго для ускорения разрушения российской экономики.
Стоит отметить, что ранее стало известно, что европейские страны в поисках альтернативы углю из РФ только за пять месяцев текущего года импортировали из Южной Африки на 40% больше угля, чем за весь прошлый год.
Напомним, Европейский Союз 5 апреля объявил о пятом санкционном пакете против РФ, предусматривающем запрет на импорт угля из России и запрет транзакций с четырьмя российскими банками. В настоящее время против России уже принято семь пакетов санкций.
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