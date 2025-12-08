Энергетическая безопасность Украины под угрозой: Харченко дал неутешительный прогноз

Энергетики / © Associated Press

Сейчас не хватает средств на строительство защитных сооружений для энергетических объектов, что затрудняет подготовку к будущим ракетным и дроновым атакам.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики (ЦИЭ) Александр Харченко.

По словам Харченко, существующие фортификации уже продемонстрировали эффективность во время предыдущих атак. Однако сейчас ощущается нехватка финансирования для строительства новых защитных сооружений и расширения сети фортифицированных объектов.

«Мы уже испытываем недостаток средств на то, чтобы строить новые защитные сооружения и расширять сеть фортифицированных объектов, а фортификации показали уже свою эффективность достаточно хорошо. И одновременно, к сожалению, не видно, за счет каких ресурсов мы планируем закупать оборудование на следующие периоды атак, и в том числе на следующий отопительный сезон», — отметил Харченко.

