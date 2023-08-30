Энергетическая отрасль объединила усилия, чтобы подготовиться к зиме, — исполнительный директор ДТЭК

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Сейчас все энергетические компании в Украине вместе с Укрэнерго, Министерством энергетики, Регулятором таким единым фронтом готовятся к зиме. Все вместе консолидированно работают на результат. Это важно, потому что благодаря совместным усилиям можно обеспечить максимальную готовность к очень непростой зиме», — сказал он.

Сахарук добавил, что в рамках этой консолидированной работы ДТЭК выполняет текущие ремонты энергоблоков своих ТЭС. 9 ремонтов уже сделано, 7 в процессе, а к концу года в общей сложности будет отлажено 27 энергоблоков.

Также ДТЭК работает над добычей угля, чтобы ТЭС компании были обеспечены необходимым ресурсом. По его словам, в этом году уже 15 новых угольных рядов удалось ввести в работу. Сахарук отметил, что при необходимости компания готова помочь государственному генерации с углем.

«Работа идет комплексная, системная, и, я надеюсь, что к зиме мы будем максимально готовы, несмотря на то, что она будет очень непростой», — подытожил он.

Напомним, ДТЭК инвестирует 11 миллиардов гривен в подготовку ТЭС и шахт к зиме.