"Энергетический безвиз" с ЕС: Шмигаль заявил, что Украина готова отсоединиться от России и Беларуси

"Энергетический безвиз" с ЕС: Шмигаль заявил, что Украина готова отсоединиться от России и Беларуси

Премьер добавил, что у правительства есть еще два важных приоритета в сфере энергетики: собственная добыча газа и программа термомодернизации.

"Энергетический безвиз". Украина технически готова полностью объединиться с энергосистемой Европы и тем самым отсоединиться от России и Беларуси в 2023 году.

Также читайте Шмыгаль сообщил, когда Украина сможет полностью обеспечить себя газом собственной добычи

Об этом 18 февраля во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Правительственный портал".

"Технически мы готовы почти на 100%, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической системе Европы. Наши коллеги из Всемирного банка оценили экономические преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов в год", — сказал глава Кабмина.

Он напомнил, что с 24 по 26 февраля Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси, чтобы протестировать изолированный режим работы.

Напомним, "Укрэнерго" объявило о проведении испытаний работы энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси режиме в конце февраля. Работа в изолированном режиме – это испытание, проводимое в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Испытания должны проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

ENTSO-E — Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 оператора в 36 странах Европы.

Читайте также: