Энергетика Украины получит помощь из Литвы: Зеленский сообщил об уже принятом решении

Энергетика / © Associated Press

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Литва передаст Украине часть оборудования, необходимого для поддержки энергетической системы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

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По словам главы государства, в ходе переговоров стороны обсудили поддержку украинской энергетики и логистическую помощь. Отдельное внимание было уделено рискам новых российских ударов по критической инфраструктуре.

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Зеленский подчеркнул, что ситуация во многих украинских городах остается сложной, Украина понимает, какие объекты могут оказаться под прицелом российских войск.

«Сейчас очень сложно во многих городах Украины и понимаем, какие объекты могут стать мишенями новых российских атак. Литва предоставит часть требуемого оборудования. Решение уже есть, и мы ожидаем поставок», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру Черкасской и Житомирской областей.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает целиться по украинской энергетике — очередной удар нанесла по Трипольской ТЭС.

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