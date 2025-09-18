ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Энергетиков ДТЭК Одесщины отмечены Кабмином и местными властями за возвращение света после обстрелов

В Одесской области энергетики компании ДТЭК были отмечены почетными грамотами Кабинета Министров и Черноморского городского совета.

Энергетиков ДТЭК Одесщины отмечены Кабмином и местными властями за возвращение света после обстрелов

Об этом говорится в сообщении ДТЭК .

"Энергетики ДТЭК Одесские электросети получили почетные грамоты от Кабинета Министров Украины и Черноморского городского совета за работу в условиях войны, восстановление света для более 30 тыс. домов и объектов критической инфраструктуры после обстрелов", - говорится в нем.

Главный специалист центра по работе с коммерческими потерями Виталий Шестун награжден почетной грамотой Кабинета Министров Украины за обеспечение постоянной работы энергетической инфраструктуры региона в условиях военного положения.

Еще девять энергетиков получили почетные грамоты от Черноморского городского совета за восстановление света после вражеской атаки в ночь на 31 августа в Одесском районе области.

Напомним, ранее 15 работников ДТЭК Рината Ахметова были отмечены правительственными наградами.

Дата публикации
Количество просмотров
43
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie