Энергетиков ДТЭК Одесщины отмечены Кабмином и местными властями за возвращение света после обстрелов
В Одесской области энергетики компании ДТЭК были отмечены почетными грамотами Кабинета Министров и Черноморского городского совета.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК .
"Энергетики ДТЭК Одесские электросети получили почетные грамоты от Кабинета Министров Украины и Черноморского городского совета за работу в условиях войны, восстановление света для более 30 тыс. домов и объектов критической инфраструктуры после обстрелов", - говорится в нем.
Главный специалист центра по работе с коммерческими потерями Виталий Шестун награжден почетной грамотой Кабинета Министров Украины за обеспечение постоянной работы энергетической инфраструктуры региона в условиях военного положения.
Еще девять энергетиков получили почетные грамоты от Черноморского городского совета за восстановление света после вражеской атаки в ночь на 31 августа в Одесском районе области.
Напомним, ранее 15 работников ДТЭК Рината Ахметова были отмечены правительственными наградами.