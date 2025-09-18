Энергетиков ДТЭК Одесщины отмечены Кабмином и местными властями за возвращение света после обстрелов

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК .

"Энергетики ДТЭК Одесские электросети получили почетные грамоты от Кабинета Министров Украины и Черноморского городского совета за работу в условиях войны, восстановление света для более 30 тыс. домов и объектов критической инфраструктуры после обстрелов", - говорится в нем.

Главный специалист центра по работе с коммерческими потерями Виталий Шестун награжден почетной грамотой Кабинета Министров Украины за обеспечение постоянной работы энергетической инфраструктуры региона в условиях военного положения.

Еще девять энергетиков получили почетные грамоты от Черноморского городского совета за восстановление света после вражеской атаки в ночь на 31 августа в Одесском районе области.

Напомним, ранее 15 работников ДТЭК Рината Ахметова были отмечены правительственными наградами.