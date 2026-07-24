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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Энергоатом: биржевые аукционы проведены по Регламенту, результаты сформированы автоматически

Биржевые аукционы по продаже электроэнергии АО «НАЭК «Энергоатом» прошли в строгом соответствии с действующим законодательством и процедурами, установленными Регламентом проведения электронных аукционов, без каких-либо манипуляций.

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Энергоатом: биржевые аукционы проведены по Регламенту, результаты сформированы автоматически

© Энергоатом

Об этом сообщили в компании.

«АО „НАЭК „Энергоатом“ реализует электроэнергию исключительно через открытые конкурентные электронные аукционы, где все участники имеют равные условия, обеспечена анонимность, а результаты торгов формируются на основе свободного ценообразования в соответствии с требованиями действующего законодательства», — говорится в сообщении.

В Энергоатоме отмечают, что укрупнение лотов во время торгов прямо предусмотрено действующими правилами и процедурами и является штатным элементом механизма проведения электронных аукционов, определенным Регламентом.

Ранжирование предложений производит электронная торговая система в автоматическом режиме по ценовому критерию. Решение принимается по предложению, определенному системой как наилучшее на соответствующий момент, с учетом заявленного объема, количества активных участников и наличия альтернативного спроса.

В компании отмечают, что трактовка штатных механизмов биржевой торговли как манипулятивных вводит общество в заблуждение, дискредитирует прозрачные рыночные процедуры и подрывает доверие к механизмам организованной торговли.

Энергоатом призвал авторов публикаций и участников публичной дискуссии опираться на факты, нормы Регламента проведения электронных аукционов и требования действующего законодательства.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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