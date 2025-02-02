"Энергоатом" направил из собственных доходов на компенсацию тарифов для населения уже более 400 млрд грн, — Кулик

В период действия финансового ПСО с 1 октября 2021 года по 1 февраля 2025 года АО "НАЭК "Энергоатом" уплатило 408,3 млрд грн (с НДС) по собственным доходам в адрес ГП "Гарантированный покупатель". Эти деньги были распределены между предприятиями, которые снабжают электроэнергию населению, в качестве компенсации убытков от установленного тарифа для бытовых потребителей.

Такие подсчеты обнародовал в своем ФБ директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"На компенсацию этой разницы НАЭК "Энергоатом" ежегодно направляет в среднем 62% собственных доходов от продажи электроэнергии. энергии для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии"). И хотя этим Положением предусмотрена компенсация исполнителям ПСО за счет других источников финансирования, ни одной гривны возмещения расходов на оплату ПСО за весь период его действия НАЭК "Энергоатом" не получал", — сообщил он.

При этом Виталий Кулик обратил внимание, что во многом именно благодаря атомной энергетике, производящей сегодня более 60% электроэнергии страны, нынешний отопительный сезон Украине удается проходить достаточно уверенно. Даже ожидаемое снижение температур в начале февраля не слишком угрожает, опасность есть только от российских ударов по энергосистеме.

"Ни в одной стране мира нет такой социальной нагрузки на операторов атомных электростанций, которые ежегодно отдавали более 60% собственного дохода (не прибыли!) на социальную поддержку граждан без компенсации со стороны государства", — возмутился эксперт.

Как сообщалось ранее, для удержания тарифов для бытовых потребителей на комфортном для населения уровне в Украине используется механизм специальных обязанностей на участников рынка. По которым компании, которые имеют более низкую себестоимость услуг, перечисляют часть своих доходов ГП "Гарантированный покупатель" для компенсации убытков других компаний.

По состоянию на 2024 год около 90% объемов финансовой нагрузки по этой программе приходилось на оператора атомной энергетики – НАЭК "Энергоатом". Остальную нагрузку компенсировал оператор гидроэнергетики — "Укргидроэнерго".