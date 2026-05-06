Энергоатом передал спецназовцам «Омеги» помощь почти на 5 млн грн

Руководство Энергоатома передало спецназам автомобиль повышенной проходимости, амуницию и специальное снаряжение общей стоимостью почти 5 млн грн, говорится на сайте компании. Оборудование будет использоваться для выполнения боевых задач.



«Сегодня очень важно помогать нашим военным. Стабильность работы атомщиков напрямую зависит от эффективности сил обороны. Поэтому работаем под конкретные потребности подразделений, чтобы каждая единица переданной техники или снаряжения приносила реальный результат на фронте», – сказал и.о. председателя правления НАЭК Павел Ковтонюк во время передачи.



Начальник Центра специального назначения «Омега» генерал-майор Павел Яцюк поблагодарил атомщиков за постоянную поддержку подразделения: «Для нас критически важно получать именно то, что реально работает на поле боя. Энергоатом – среди тех, кто это понимает и действует без лишних задержек. Такая помощь оказывает непосредственное влияние на эффективность наших подразделений».



Энергоатом активно поддерживает спецназовцев «Омеги», в частности через ОО «Сторожевые света». С 2024 года подразделение получило помощи почти на 26 млн грн. Это снаряжение для водолазов, приборы ночного видения, автомобили, квадрокоптеры и системы РЭБ.



Всего с начала вооруженной агрессии РФ Энергоатом направил на нужды Сил обороны более 21 млрд грн.

