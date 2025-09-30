Энергорегулятор высоко оценил запуск установок хранения энергии ДТЭК перед отопительным сезоном

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Как отметил председатель комиссии Юрий Власенко, установки хранения энергии – важный элемент современной энергетики, где доля электрической энергии, производимой из возобновляемых источников, растет.

Такие установки должны обеспечить дополнительную устойчивость для нашей энергосистемы, особенно во время прохождения осенне-зимнего периода. Это также важная составляющая распределенной генерации. НКРЭКУ создала все необходимые регуляторные условия для развития систем хранения энергии. И мы рады, что именно ДТЭК ВИЭ стала той компанией, которая реализовала эти возможности», — подчеркнул Юрий Власенко.

Отмечается, что Власенко и члены комиссии Александр Формагей, Сергей Пушкарь, Руслан Слободян и Константин Ущаповский совершили рабочий визит на один из объектов крупнейшего в Украине комплекса установок хранения энергии, построенного ДТЭК.

В ходе визита они ознакомились с инновационной технологией, механизмами интеграции установок хранения энергии в энергосистему Украины, а также с возможностями применения системы для балансировки сети и повышения надежности энергоснабжения.

"Мы приветствуем внедрение современных европейских подходов в работе отрасли и готовы делиться практическим опытом внедрения новейших решений в сфере энергетики. Системы хранения энергии играют значительную роль в формировании современной, гибкой и устойчивой энергосистемы Украины", - отметил Александр Селищев, генеральный директор ДТЭК ВДЕ.

В ДТЭК добавили, что с 1 октября 140 МВт мощности установок хранения энергии ДТЭК приступят к оказанию вспомогательных услуг «Укрэнерго».

Напомним, 10 сентября ДТЭК Рината Ахметова ввел в эксплуатацию комплекс установок хранения энергии общей мощностью 200 МВт. Компания подключила к энергосистеме 6 новых объектов разной мощности – от 20 до 50 МВт в Киевской и Днепропетровской областях.