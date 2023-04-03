Энергосистема покрывает потребности всех потребителей, что позволяет начать экспорт электричества – экс-министр энергетики

Экс-министр отметил, что в Украине есть потенциал для ввода новых генерирующих мощностей после ремонта и профилактических работ, и их ввод в эксплуатацию повысит экспортные возможности.

Работающих мощностей достаточно для обеспечения потребителей и экспорта электричества для получения средств на восстановление разрушенных энергетических объектов, рассказал в эфире Национального телемарафона Иван Плачков, бывший министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Он также детализировал алгоритм работы единой энергетической системы на примере взаимосвязи погодных условий с экспортом/импортом.

«Например, у нас уровень потребления падает за счет температурных режимов, так мы можем, будем экспортировать. Если наоборот, нам требуется этот объем электроэнергии, а у них падает потребление, они будут нам экспортировать и так далее. Это закон, алгоритм работы единой энергетической системы», – пояснил Плачков.

Плачков также подчеркнул, что у нас есть все предпосылки для уверенного прохождения летних пиковых нагрузок, если не будет таких мощных ударов по объектам энергетики и инфраструктуры.

Напомним, председатель Комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Верховной Рады Андрей Герус заявил, что Украина должна использовать имеющийся профицит электроэнергии для ее экспорта в страны Европы, что будет выгодно государству и улучшению ситуации в энергетике.