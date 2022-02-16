Энергосистема Украины будет три дня работать в изолированном режиме: когда и как будет проходить первый этап испытаний

Энергосистема Украины будет три дня работать в изолированном режиме: когда и как будет проходить первый этап испытаний

Работа в изолированном режиме – испытания, которые проводятся в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины будет проходить первый этап испытаний в изолированном режиме 24-26 февраля.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Первый этап испытаний энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме запланирован на 24-26 февраля 2022 года. В настоящее время ОЭС Украины будет объединена с "островом Бурштынской ТЭС", две части энергосистемы Украины будут работать синхронно.

"Испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами", — говорится в сообщении.

Операции для временного отсоединения "острова Бурштынской ТЭС" от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины начнутся утром 23 февраля. После их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси. Сообщается, что возврат энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами намечен на 27 февраля.

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"Работа в изолированном режиме не является стресс-тестом для энергосистемы. Цель испытаний — продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирование предполагает поочередное проведение отключения генерации и нагрузки", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Отмечается, что работа всех видов генерации на время изолированной работы спланирована таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу энергосистемы с необходимыми объемами резервов и рациональным использованием топлива. Кроме того, "Укрэнерго" приняло все необходимые меры для обеспечения полноценного функционирования рынка электроэнергии в режиме одной торговой зоны во время изолированной работы.

Напомним:

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина технически готова к присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E. По словам министра, остается ряд регуляторных вопросов, которые нужно решить.

ENTSO-E — Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 оператора в 36 странах Европы.

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