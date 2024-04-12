Эпицентр назвал лучших партнеров – производителей украинских товаров и впервые вручил награду UA Epicentr Awards

Компания "Эпицентр К" в рамках проекта единства и устойчивости украинских брендов наградила лучших украинских производителей - поставщиков торговой сети. Награждение состоялось на Business Wisdom Summit — флагманском мероприятии, ежегодно объединяющем сильных управленцев и лидеров украинских и международных компаний для обмена опытом.

Ирина Шинкаренко, заместитель главы ООО «Эпицентр К» в сфере коммуникаций, рекламы, маркетинга и СМИ поделилась кейсом Эпицентра по поддержке украинского бизнеса и рассказала о структуре и инвестиционных планах компании на ближайшие годы.

— В течение двух лет полномасштабной войны украинцы, вынуждены ежедневно бороться за независимость своего государства, пережили многие испытания и тяжелые потери. Но вместе с тем мы переосмыслили собственные ценности: что такое быть гражданином, патриотом. Наша сила в единстве и поддержке своих – защитников, волонтеров, отечественного производителя. Эпицентр сотрудничает с более чем 2500 отечественными поставщиками. Это и вдохновило нас на создание масштабного проекта, цель которого — ознакомить потребителей с украинскими производителями, их достижениями и устойчивостью в военное время, вдохновить на поддержку отечественных брендов, — отметила Ирина Шинкаренко.

21 украинская компания была удостоена награды Epicentr Ewards в различных номинациях. Производители украинской продукции из Харькова, Одессы, Днепра, Тернополя, Киева, других городов страны получили награды в категориях "хит продаж", "выбор потребителей", "суперстарт-2023", "украинская устойчивость".

А истории несокрушимости компаний во время войны действительно впечатляют. Несмотря на регулярные обстрелы Харькова и Одессы, работают компании по производству плитки и электротехники Golden Tile и «Одескабель». Ценя профессионализм работников, их решительность и патриотизм в кризисных условиях войны, продолжают работать после обстрелов и болезненных потерь производитель сантехники «Аква Родос» и производитель спортивных товаров «Интер Вайт». Компания "Фомальгаут-Полимин" имеет многолетнюю историю сотрудничества с Эпицентром. А сотрудничество компании "Эпицентр К" и "Вентиляционных систем" не имеет аналогов даже на уровне международных компаний.

— ЧАО «Вентиляционные системы» и ООО «Эпицентр» связывает длительное и тесное сотрудничество, начавшееся в 2003 году, — отметил Алексей Поступаленко, заместитель председателя совета ЧАО «Вентиляционные системы». Сегодня продукция Вентс имеет самые большие площади торговых стендов в ТЦ «Эпицентр» и представлена самым широким ассортиментом. За 21 год сотрудничества в Эпицентре люди приобрели более 20 млн. товарных позиций, примерно у каждого второго жителя Украины есть продукция Вентс. За время сотрудничества компании реализовали большое количество общих проектов, аналогов которым нет даже в крупных международных торговых сетях.

Группа компаний “Эпицентр” - лидер украинского ритейла. Компания имеет амбициозные планы развития до 2030 года, включающие инвестиции в ритейл, агро, производство, логистику, транспорт и технологии на сумму более 120 млрд грн. Это позволит создать более 25 тысяч новых рабочих мест, новые производства, логистические и торговые объекты.