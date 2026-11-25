Доллары / © Pixabay

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Ожидаемое ослабление доллара США и глобальный бум искусственного интеллекта меняют баланс сил на валютном рынке. Стратеги крупнейших мировых банков выделили ряд азиатских валют, которые станут наиболее перспективными в 2027 году.

Об этом пишет Bloomberg.

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Первые прогнозы по валютным курсам на 2027 год свидетельствуют о положительных перспективах для азиатских рынков. Дополнительную поддержку региону может обеспечить снижение цен на нефть. В то же время аналитики считают, что недавнее ослабление валют, ориентированных на технологический сектор, вряд ли будет носить длительный характер.

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В инвестиционной компании Goldman Sachs отмечают, что значительные инвестиции в развитие искусственного интеллекта и дальше будут способствовать экспортерам из азиатских стран. Кроме того, заключенные долгосрочные контракты на поставку оборудования указывают на то, что существенная часть спроса на 2027 уже сформирована.

Какие валюты укрепятся в 2027 году

На этом фоне стратеги банка выделяют южнокорейскую вону, тайваньский доллар и малайзийский рингит. Ожидается, что именно эти валюты могут продемонстрировать лучшую динамику по сравнению с другими денежными единицами региона. В банковской и финансовой группе ING также положительно оценивают перспективы вон и тайваньского доллара, однако среди валют Юго-Восточной Азии предпочитают сингапурский доллар.

По итогам 2026 года южнокорейская вона стала лидером среди азиатских валют по темпам укрепления, прибавив почти 8%. В группу лучших также попали сингапурский доллар и малайзийский рингит.

В то же время, тайваньский доллар, несмотря на тесную связь экономики страны с индустрией ИИ, опустился почти до минимального уровня с 2016 года. Одной из причин стало то, что экспортеры оставили значительную часть валютной выручки за пределами Тайваня.

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«Хотя определенный переток капитала в валюты Южной Азии уже происходит, мы и дальше ожидаем лучшей динамики от денежных единиц, связанных с технологическим сектором. Этому способствуют значительные профициты счетов текущих операций и конвертация валютной выручки экспортерами», — отметила руководительница аналитического подразделения ING в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дипали Бхаргава.

В ING также обращают внимание на индийскую рупию, недавно смогшую отыграть часть предидущего падения. Среди факторов, поддерживающих ее перспективы, аналитики называют стабильный экономический рост Индии, диверсификацию цепей снабжения и постоянный приток прямых иностранных инвестиций.

В то же время в Morgan Stanley более осторожно оценивают перспективы тайского бата. На его динамику могут оказывать негативное влияние низкие процентные ставки в Таиланде, слабые темпы экономического роста и высокая доходность американских государственных облигаций.

Хуже результаты по сравнению с другими валютами региона прогнозируют также для недавно достигшей нового исторического минимума индонезийской рупии и филиппинского песо. Последний может оставаться под давлением из-за политической неопределенности внутри страны и слабой деловой активности.

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К слову, по прогнозу украинского экономиста Олега Пендзина, до конца ноября резких скачков курса доллара не ожидается — возможны лишь незначительные колебания в пределах 20 коп. По словам эксперта, поскольку повышение учетной ставки до 16,5% в условиях войны почти не сдерживает инфляцию (которую НБУ ухудшил до 12,5%), Нацбанк будет удерживать гривну через валютный курс, ведь он оказывает прямое влияние на цены импорта. Согласно прогнозу Пендзина, к концу месяца официальный курс доллара будет составлять 45,4 — 45,5 грн, а средний наличный в продаже — 46 — 46,10 грн.

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