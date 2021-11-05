Эпоха удаленной работы продолжается: топ-5 вакансий по зарплате в октябре

Эпоха удаленной работы продолжается: топ-5 вакансий по зарплате в октябре

Работодатели предлагают работникам неплохую заработную плату.

Пока мир не справится с COVID-19, скорее всего, не стоит ожидать серьезных изменений в вопросе удаленной работы. Кроме того, многие компании уже сейчас решили, что не будут возвращаться к классическому формату офисной работы.

На портале grc.ua на такую работу приходится 10% всех размещенных вакансий. В описаниях указан очень и очень хороший заработок: в среднем – 40 400 грн.

Рассмотрим, сколько работодателей готовы предложить ту или иную сумму:

19 400–36 600 грн (44%);

36 600-53 600 грн (21%);

53 600–71 000 грн (14%);

71 000–88 200 грн (12%);

более 88 200 грн (9%).

Приблизительно каждый пятый работодатель предлагает кандидату 2700 долларов и более.

Рассмотрим теперь пятерку интереснейших вакансий, актуальных на конец октября 2021 года.

Business Development Manager в DeFi vertical

IT-компания Voronova IN, занимающаяся разработкой программного обеспечения, находится в поиске кандидата на позицию Business Development Manager.

Требования:

опыт работы – от 5 лет;

отличные коммуникативные навыки (письменные и устные);

ориентировка на результат;

ответственность.

опыт разработки программного обеспечения для бизнес-лидеров, маркетологов, представителей смежных профессий.

Компания предлагает заработную плату на уровне 8 000-10 000 долларов.

Подробнее о вакансии по ссылке.

Software Security Lead (Blockchain)

Предложение от компании Voronova IN. Компания ищет Software Security Lead для работы с блокчейн-технологиями.

Требования:

опыт работы – от 5 лет;

опыт работы с технологиями, связанными с безопасностью;

умение быстро учиться;

умение выполнять задачи без присмотра;

продвинутые знания в области блокчейна и криптовалют.

Заработная плата – от 8 000 до 10 000 долларов.

Подробнее о вакансии по ссылке.

Business Development Operations/Sales Manager

Voronova IN ищет специалиста, в списке обязанностей которого будет, например, улучшение существующей CRM, сотрудничество с отделом маркетинга для улучшения операционной деятельности всей компании.

Требования:

опыт работы – от 4 лет;

знание и опыт работы с Salesforce;

умение пользоваться инструментами GTM и Excel;

продвинутые аналитические навыки;

Заработная плата – от 7 000 до 10 000 долларов.

Подробнее о вакансии по ссылке.

Blockchain/Bridge Engineer

Voronova IN ищет специалиста, который присоединится к команде Bridge. Она занимается разработкой продукта Rainbow Bridge, а также связанных с ним сервисов.

Требования:

опыт работы – от 6 лет;

знание Rust/Go/C++ или других языков программирования;

отличные навыки программирования с использованием JS/TS;

глубокое понимание технологии Blockchain;

хороший письменный английский язык;

возможность участвовать в групповых звонках с собеседниками из Европы.

Работодатель предлагает от 7 000 до 10 000 долларов.

Подробнее о вакансии по ссылке.

Senior DevOps

Специалиста ищет компания GlobalDots, которая обеспечивает технологическими решениями как новые стартапы, так и крупные компании с историей.

Требования:

опыт работы – от 5 лет;

подтвержденный опыт работы с Kubernetes, Terragrunt, CloudFormation, Pulumi, Crossplane GitLab, Argo, GH Actions;

подтвержденный опыт работы с AWS, GCP или Azure;

хороший уровень знания Linux;

умение быстро реагировать на проблему, которая только что возникла;

инициативность.

Работодатель предлагает зарплату на уровне 7 000-9 000 долларов.

Подробнее о вакансии по ссылке.

Напомним:

Третий квартал 2021 года завершился с положительной динамикой. Количество вакансий и резюме не существенно, но увеличилось. Среди наиболее востребованных работодателями категорий третьего квартала 2021 года: продажи, IТ-сфера, медицина и фармацевтика.

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