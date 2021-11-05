Эпоха удаленной работы продолжается: топ-5 вакансий по зарплате в октябре

Работодатели предлагают работникам неплохую заработную плату.
Пока мир не справится с COVID-19, скорее всего, не стоит ожидать серьезных изменений в вопросе удаленной работы. Кроме того, многие компании уже сейчас решили, что не будут возвращаться к классическому формату офисной работы.
На портале grc.ua на такую работу приходится 10% всех размещенных вакансий. В описаниях указан очень и очень хороший заработок: в среднем – 40 400 грн.
Рассмотрим, сколько работодателей готовы предложить ту или иную сумму:
- 19 400–36 600 грн (44%);
- 36 600-53 600 грн (21%);
- 53 600–71 000 грн (14%);
- 71 000–88 200 грн (12%);
- более 88 200 грн (9%).
Приблизительно каждый пятый работодатель предлагает кандидату 2700 долларов и более.
Рассмотрим теперь пятерку интереснейших вакансий, актуальных на конец октября 2021 года.
Business Development Manager в DeFi vertical
IT-компания Voronova IN, занимающаяся разработкой программного обеспечения, находится в поиске кандидата на позицию Business Development Manager.
Требования:
- опыт работы – от 5 лет;
- отличные коммуникативные навыки (письменные и устные);
- ориентировка на результат;
- ответственность.
- опыт разработки программного обеспечения для бизнес-лидеров, маркетологов, представителей смежных профессий.
Компания предлагает заработную плату на уровне 8 000-10 000 долларов.
Подробнее о вакансии по ссылке.
Software Security Lead (Blockchain)
Предложение от компании Voronova IN. Компания ищет Software Security Lead для работы с блокчейн-технологиями.
Требования:
- опыт работы – от 5 лет;
- опыт работы с технологиями, связанными с безопасностью;
- умение быстро учиться;
- умение выполнять задачи без присмотра;
- продвинутые знания в области блокчейна и криптовалют.
Заработная плата – от 8 000 до 10 000 долларов.
Подробнее о вакансии по ссылке.
Business Development Operations/Sales Manager
Voronova IN ищет специалиста, в списке обязанностей которого будет, например, улучшение существующей CRM, сотрудничество с отделом маркетинга для улучшения операционной деятельности всей компании.
Требования:
- опыт работы – от 4 лет;
- знание и опыт работы с Salesforce;
- умение пользоваться инструментами GTM и Excel;
- продвинутые аналитические навыки;
Заработная плата – от 7 000 до 10 000 долларов.
Подробнее о вакансии по ссылке.
Blockchain/Bridge Engineer
Voronova IN ищет специалиста, который присоединится к команде Bridge. Она занимается разработкой продукта Rainbow Bridge, а также связанных с ним сервисов.
Требования:
- опыт работы – от 6 лет;
- знание Rust/Go/C++ или других языков программирования;
- отличные навыки программирования с использованием JS/TS;
- глубокое понимание технологии Blockchain;
- хороший письменный английский язык;
- возможность участвовать в групповых звонках с собеседниками из Европы.
Работодатель предлагает от 7 000 до 10 000 долларов.
Подробнее о вакансии по ссылке.
Senior DevOps
Специалиста ищет компания GlobalDots, которая обеспечивает технологическими решениями как новые стартапы, так и крупные компании с историей.
Требования:
- опыт работы – от 5 лет;
- подтвержденный опыт работы с Kubernetes, Terragrunt, CloudFormation, Pulumi, Crossplane GitLab, Argo, GH Actions;
- подтвержденный опыт работы с AWS, GCP или Azure;
- хороший уровень знания Linux;
- умение быстро реагировать на проблему, которая только что возникла;
- инициативность.
Работодатель предлагает зарплату на уровне 7 000-9 000 долларов.
Подробнее о вакансии по ссылке.
Напомним:
- Третий квартал 2021 года завершился с положительной динамикой. Количество вакансий и резюме не существенно, но увеличилось. Среди наиболее востребованных работодателями категорий третьего квартала 2021 года: продажи, IТ-сфера, медицина и фармацевтика.
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