"Эра билетов по 10 евро закончилась": лоукостер Ryanair заявил о повышении цен на перелеты

В крупнейшей бюджетной европейской авиакомпании Ryanair заявили, что эра билетов на перелеты по 10 евро закончилась.

Это связано с ростом цен на топливо.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью BBC Radio 4.

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"Несомненно, в бюджетном сегменте рынка наши самые дешевые рекламные тарифы — тарифы за один евро, тарифы за 0,99 евро, даже тарифы за 9,99 евро — я думаю, такого больше не будет в течение следующих нескольких лет", — сказал он.

По его словам, средний тариф на перелеты в течение следующих пяти лет увеличится с 40 до 50 евро. Однако Майкл О'Лири уверен, что люди будут продолжать летать, несмотря на повышение цен.

"Мы думаем, что люди будут продолжать летать часто. Но я думаю, что люди станут гораздо чувствительнее к цене", — добавил гендиректор Ryanair.

Ранее стало известно, что Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года.

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