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Эрдоган заявил, что Турция планирует увеличить закупку газа у США

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Эрдоган заявил, что Турция планирует увеличить закупку газа у США

Турция планирует увеличить закупку газа у США.

Также Турция планирует более активно сотрудничать с США в плане поставки СПГ.

Об этом сообщает NTV.

"Мы хотим увеличить поставки газа, который мы покупаем у США на более выгодных условиях в будущий период. Мы готовы сотрудничать в поставках американского СПГ в страны региона", — заявил Эрдоган в Нью-Йорке.

Эрдоган отметил, что Турция планирует более активно сотрудничать с США в энергетическом секторе, однако имеет ограниченные возможности, чтобы наладить реэкспорт в Европу.

Напомним, Турция осудила "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

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