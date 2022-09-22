Эрдоган заявил, что Турция планирует увеличить закупку газа у США

Турция планирует увеличить закупку газа у США.
Также Турция планирует более активно сотрудничать с США в плане поставки СПГ.
Об этом сообщает NTV.
"Мы хотим увеличить поставки газа, который мы покупаем у США на более выгодных условиях в будущий период. Мы готовы сотрудничать в поставках американского СПГ в страны региона", — заявил Эрдоган в Нью-Йорке.
Эрдоган отметил, что Турция планирует более активно сотрудничать с США в энергетическом секторе, однако имеет ограниченные возможности, чтобы наладить реэкспорт в Европу.
Напомним, Турция осудила "референдумы" на оккупированных территориях Украины.
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