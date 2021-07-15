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ЕС готов предоставить Украине второй транш финпомощи, но нужно выполнить "два шага"

ЕС готов предоставить Украине второй транш финпомощи, но нужно выполнить "два шага"

Associated Press

В ЕС рассчитывают, что в Украине продолжат укрепление верховенства права и реформирования судебной системы.

Украина сможет получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза после того, как выполнит шаги по укреплению верховенства права и реформирования судебной системы.

Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии по межведомственных отношений и прогнозирования Шефчович в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права придерживается во всех наших государствах-членах", — сказал Шефчович.

Он также отметил, что для ЕС важно видеть решительность украинской власти реформировать судебную систему в соответствии с Рекомендацией Венецианской комиссии.

"В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", — отметил Шефчович.

Кроме того, он отметил, что достижения Украины за последние три десятилетия были очень впечатляющими, особенно из-за очень сложной геополитической среды.

"У вас было много проблем, у вас было вторжение, аннексия вашей территории. Как вы знаете, ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере 16 млрд евро — я думаю, что это самая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия", — пояснил вице-президент ЕК.

Напомним, в МВФ назвали причину задержки второго транша для Украины. Украинская власть должна отреагировать на "откат антикоррупционных усилий".