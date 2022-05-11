ЕС может выплатить компенсацию в Венгрии, если Орбан согласится на эмбарго российской нефти — СМИ

ЕС может выплатить компенсацию в Венгрии, если Орбан согласится на эмбарго российской нефти — СМИ

Евросоюз разрабатывает план компенсации Венгрии.

Чиновники ЕС рассматривают возможность предложить финансовую компенсацию Венгрии, чтобы убедить премьер-министра Виктора Орбана подписать санкции относительно запрета импорта российской нефти.

Об этом пишет Politico со ссылкой на троих представителей ЕС.

Будапешт может получить деньги в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза.

Еврокомиссия надеется использовать платежные механизмы в новой энергетической стратегии под названием REPowerEU, о которой будет объявлено 18 мая и в которой должны быть средства для стран ЕС, включая Венгрию. Стратегия REPowerEU направлена на поэтапный отказ блока от российского ископаемого топлива задолго до 2030 года.

Обеспечение поддержки Венгрией плана блокирования всего импорта ЕС энергоносителей из России имеет важное значение для поддержки политической цели сильной и единой европейской оппозиции действиям Владимира Путина.

Последний план санкций ЕС, распространенный в воскресенье, предусматривал предоставление Венгрии и Словакии, в значительной степени зависящей от российской нефти, срок до конца 2024 года для отказа от российской нефти. Это на два года больше, чем у остальных ЕС. Чехия будет иметь срок до конца июня 2024 года.

Но Венгрия указала, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

На этой неделе вопрос о запрете российской нефти с Виктором Орбаном обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Накануне Виктор Орбан заявил, что Венгрия не может поддержать новый пакет санкций Европейского Союза, включающий в себя эмбарго на импорт нефти из РФ в его нынешнем варианте.

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