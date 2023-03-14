ЕС на 2 млрд евро увеличил фонд, из которого финансируется оружие для Украины

Совет Европейского Союза принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого выделяются средства для покупки оружия Украине, до 7,9 млрд евро до 2027 года, что обеспечит возможность покрытия дополнительных финансовых потребностей.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

"Сегодняшнее решение поднимает финансовый потолок Европейского фонда мира до более чем 7,9 млрд евро. Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, поскольку их потребности продолжают расти", — заявил Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Это решение реализует политическое соглашение, достигнутое 12 декабря 2022 года, когда страны ЕС решили увеличить общий финансовый потолок ЕФМ на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году и предусмотреть возможность дальнейшего увеличения на более позднем этапе.

Совет ЕС также решил установить базовую финансовую сумму для общих расходов на военные учения ЕС по кризисному менеджменту в 2023 году на уровне 5 млн евро и ввести большую гибкость в сборе и использовании финансовых взносов государств-членов и их использовании фондом.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин направит все уплаченные налоги на оборону.

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