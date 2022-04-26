ЕС на две трети сократит зависимость от российской нефти и газа: стали известны сроки

ЕС на две трети сократит зависимость от российской нефти и газа: стали известны сроки

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони сообщил, что до конца года Европейский союз стремится на две трети сократить свою зависимость от российской нефти и газа.

По его словам, ЕС намерен полностью отказаться от российской нефти и газа до конца 2027 года.

Об этом Джентилони сказал во время интервью изданию Il Messaggero.

По словам еврокомиссара, ЕС обнародует свой весенний прогноз 16 мая. Союз намерен сократить свои оценки роста на 2022 год от предыдущей цели на 4%.

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В то же время Джентилони подчеркнул, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли замедление роста к стагнации. Еврокомиссар ссылается на "определенные положительные факторы, унаследованные со второй половины 2021 года", например низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений.

"Риск стагнации также будет очень сильно зависеть от продолжительности войны", — добавил Джентилони.

Напомним, Турция снизит зависимость от российского газа уже в ближайшие недели. В то же время, Италия может стать независимой от российского газа уже до второй половины следующего года.

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