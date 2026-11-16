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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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ЕС одобрил рекордную выплату Украине — какая сумма

Это самая большая в истории единовременная выплата Украине, которую осуществлял ЕС в рамках этого механизма.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Это будет девятый транш по программе Ukraine Facility

Это будет девятый транш по программе Ukraine Facility / © Associated Press

Совет ЕС выделит Украине финансовую поддержку почти в восемь миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Около 5 млрд евро из этой суммы поступят из средств кредита в поддержку Украины в 2026 году.

Об этом сообщили в Совете ЕС.

Деньги поступят, поскольку Украина выполнила более 20 шагов по плану реформ. Они касаются судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, управления государственным имуществом, человеческого капитала, условий для бизнеса, децентрализации, региональной политики, энергетики, аграрного сектора, цифровой трансформации и защиты окружающей среды.

Программа Ukraine Facility была создана 1 марта 2024 года. Она предусматривает более 50 млрд евро грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины до 2027 года.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд приступили к работе над просмотрами программы EFF, по результатам которых Киев рассчитывает привлечь транш в размере 1,67 миллиарда долларов.

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