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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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ЕС ограничивал дешевую сталь из Китая, но под те же правила попала и Украина – СЕО Метинвеста для BBC

Европейские квоты на импорт стали были введены для защиты рынка от более дешевой продукции, в частности из Китая, но ударили по Украине. Из-за новых ограничений украинский экспорт стали в ЕС может сократиться на 50–60%. Об этом рассказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков в интервью BBC.

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По его словам , Украину фактически приравняли к другим поставщикам, не учитывая особые условия – войну, проблемы с логистикой и потерю других рынков сбыта. "Я считаю несправедливым, что Украину поставили в один ряд со всеми остальными поставщиками стали в Евросоюз", - сказал Рыженков.

Новые правила ЕС предусматривают, что без пошлины в блок можно ввезти 18,3 млн тонн стали в год – это на 47% меньше, чем в 2024 году. Политика направлена на сокращение импорта, поскольку европейским производителям все сложнее конкурировать с более дешевой продукцией, в частности из Китая и Турции.

В то же время для Украины эти ограничения создают отдельную проблему, ведь из-за войны войны и логистических трудностей рынок ЕС фактически остался главным доступным направлением сбыта: «доступ к европейскому рынку – необходимое условие для выживания. Ограничения, введенные властями ЕС, этому не способствуют», - подчеркнул Рыженков.

По его оценкам, из-за новых квот экспорт украинской стали в ЕС может сократиться на 50–60%. Между тем, в Еврокомиссии заявляют, что при формировании новой политики учитывали сложную ситуацию в Украине. Для страны сохраняется отдельная квота, однако в Брюсселе признают, что объемы экспорта будут ниже, чем в предыдущие годы.

Проблема накладывается на резкое ухудшение ситуации в металлургии. По словам Рыженкова, все украинские металлургические предприятия во время полномасштабной войны попадали под российские удары, а в последнее время интенсивность атак значительно возросла. В сентябре, по его словам, был период, когда в Украине не произвели ни одной тонны стали — впервые примерно за 150 лет.

До полномасштабного вторжения горно-металлургический комплекс обеспечивал около 10% ВВП Украины и треть экспорта. Сейчас отрасль одновременно сталкивается с разрушением предприятий, проблемами с логистикой и ограничением доступа к ключевому рынку.

«Мы оказались в крайне сложной ситуации: из-за логистических ограничений ЕС – единственный рынок, к которому мы имеем доступ. Сокращение этого рынка на 60% никак не помогает отрасли выжить», - подытожил Рыженков.

Как известно, за девять месяцев 2026 года бюджет Украины уже недополучил около 49,5 млрд грн налогов из-за блокады портов и новых квот ЕС. До конца года из-за остановки металлургии потери могут вырасти до 70 млрд грн, а по пессимистическому сценарию - до 100 млрд грн.

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