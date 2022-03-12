ЕС откажется от российского газа, нефти и угля до 2027 года

ЕС откажется от российского газа, нефти и угля до 2027 года

План отказа будет готов к концу мая 2022 года.

Европейский Союз готовит поэтапный план отказа от российского газа, нефти и угля до 2027 года.

Об этом в Твиттере написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Это (отказ от российских энергоносителей – ред.) будет подкреплен необходимыми национальными и европейскими ресурсами. И мы предложим варианты оптимизации структуры рынка электроэнергии, чтобы он лучше поддерживал "зеленый переход", – сказала Урсула фон дер Ляен.

План отказа подготовится к концу мая, отметила она.

Ранее стало известно, что с момента вторжения РФ в Украину экономика страны-агрессора претерпела наихудшее падение с 90-х годов. ВВП России сократилось на $30 млрд или 9% в 2022 году.

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