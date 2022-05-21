ЕС отменил пошлины на украинские товары на год: советник президента объяснил, что это значит

ЕС отменил пошлины на украинские товары на год: советник президента объяснил, что это значит

Как объяснил советник президента Олег Устенко, когда нет квот, это значит, что можно продавать много продукции на территории ЕС, да еще и без таможенных тарифов.

Евросоюз упразднил на год пошлины на украинские товары.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил советник президента Украины Олег Устенко.

"Когда сейчас убирают пошлины, которые были установлены в Европейском Союзе всего на один год, это означает в принципе, что эта система будет работать и дальше. Потому как вы знаете, в июне мы рассчитываем на то, что получим статус страны-кандидата в члены Европейского Союза, а уже после этого периода будет продолжаться процесс вступления в ЕС, приведение полностью в соответствие нашего законодательства с европейским.

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Устенко объяснил, что означает введение этого бестарифного режима.

"Европейский Союз — наш главный торговый партнер. До 24 февраля примерно 40% от нашего экспорта продавалось на территории ЕС. Это означает, что примерно в каждой гривне, которую мы с вами здесь получали, около 20% с этой гривны оплачивали потребители, находящиеся в ЕС. Но когда мы поставляли нашу продукцию на территорию ЕС, наши экспортеры платили пошлины. Это несколько сотен миллионов долларов пошлины. Но что касается целого режима наибольшего содействия, который сейчас был введен, самое главное там, на мой взгляд, были полностью убраны так называемые квоты, то есть количественные ограничения, которые были для наших экспортеров. Это касается и металлургов, и сельского хозяйства", – отметил он.

То есть, как уточнил советник президента, когда нет квот, это значит, что можно продавать много продукции на территории ЕС, да еще и без таможенных тарифов.

"Это поддержка наших экспортеров, а это — поддержка экономики Украины, где до 45% ВВП — это экспорт. То есть, это будет способствовать всей украинской экономике, я уже не говорю и о доходах государственного бюджета. И это будет способствовать более стабильному курсу гривны", — подчеркнул. он.

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