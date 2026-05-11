ЕС переносит первый транш кредита Украине — СМИ узнали новые сроки выплат

Первый транш помощи Украине от ЕС на €90 млрд задерживается / © pexels.com

Реклама

Европейский Союз не сможет перечислить Украине первый транш в рамках кредитной программы на 90 млрд. евро в мае.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на данные источников в европейских дипломатических кругах.

По информации СМИ, фактическое поступление средств ожидается не раньше начала июня.

Реклама

Что известно о первом транше помощи от ЕС

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС надеется начать первые выплаты в ближайшее время. В то же время, собеседники в дипломатических структурах уточняют, что график смещается на несколько недель.

По информации источников, основные договоренности по Меморандуму о взаимопонимании между Украиной и ЕС уже финализированы.

Следующий шаг — внутреннее согласование документов в Верховной Раде и соответствующих институтах Еврокомиссии.

Спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари во время брифинга отметил, что в реализации кредитной программы достигнут существенный прогресс, однако часть процедур еще находится на завершающем этапе.

Реклама

По его словам, ЕС остается настроен осуществить первое финансирование в рамках второго квартала 2026 года. Речь идет о примерно 9 млрд евро, которые планируют распределить между оборонными и бюджетными потребностями Украины: 5,9 млрд евро — на оборону, еще 3,2 млрд — в рамках программ макрофинансовой поддержки. Также идет согласование списков оборонной помощи.

Кредит на 90 млрд евро был согласован лидерами ЕС в декабре 2025 для финансирования потребностей Украины в период 2026-2027 гг. В январе-феврале 2026 ЕС утвердил необходимые законодательные механизмы для запуска программы.

В то же время процесс внедрения сопровождался политическими дискуссиями внутри ЕС, в частности, из-за позиции отдельных государств-членов, влияющих на темпы принятия решений.

Новости партнеров