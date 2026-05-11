ЕС переносит первый транш кредита Украине — СМИ узнали новые сроки выплат
ЕС не успеет предоставить Украине первый транш кредита на 90 млрд евро на следующей неделе. Средства ожидаются не раньше июня 2026 года.
Европейский Союз не сможет перечислить Украине первый транш в рамках кредитной программы на 90 млрд. евро в мае.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на данные источников в европейских дипломатических кругах.
По информации СМИ, фактическое поступление средств ожидается не раньше начала июня.
Что известно о первом транше помощи от ЕС
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС надеется начать первые выплаты в ближайшее время. В то же время, собеседники в дипломатических структурах уточняют, что график смещается на несколько недель.
По информации источников, основные договоренности по Меморандуму о взаимопонимании между Украиной и ЕС уже финализированы.
Следующий шаг — внутреннее согласование документов в Верховной Раде и соответствующих институтах Еврокомиссии.
Спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари во время брифинга отметил, что в реализации кредитной программы достигнут существенный прогресс, однако часть процедур еще находится на завершающем этапе.
По его словам, ЕС остается настроен осуществить первое финансирование в рамках второго квартала 2026 года. Речь идет о примерно 9 млрд евро, которые планируют распределить между оборонными и бюджетными потребностями Украины: 5,9 млрд евро — на оборону, еще 3,2 млрд — в рамках программ макрофинансовой поддержки. Также идет согласование списков оборонной помощи.
Кредит на 90 млрд евро был согласован лидерами ЕС в декабре 2025 для финансирования потребностей Украины в период 2026-2027 гг. В январе-феврале 2026 ЕС утвердил необходимые законодательные механизмы для запуска программы.
В то же время процесс внедрения сопровождался политическими дискуссиями внутри ЕС, в частности, из-за позиции отдельных государств-членов, влияющих на темпы принятия решений.