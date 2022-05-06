ЕС позволит некоторым странам-членам покупать российскую нефть до 2024 года — СМИ

ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против России. Так, Венгрии и Словакии разрешат покупать российскую нефть до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года.

В то же время другие страны ЕС будут постепенно прекращать импорт российской нефти до конца этого года, как планировалось первоначально.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Венгрия, Словакия и Чехия очень зависят от российской нефти, однако эти страны приходится относительно небольшая доля общего импорта ЕС из Москвы.

Если эти три страны будут покупать российскую нефть до 2024 года, им будет запрещено продавать импортируемые товары другим странам согласно предложенным планам.

Следует отметить, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для его страны новый пакет санкций Европейского Союза, включающий эмбарго на импорт нефти, равносилен "атомной бомбе". И поддерживать пакет санкций против российской нефти и газа в Будапешт не будет.

Напомним, во Франции заявили, что страны ЕС до конца этой недели достигнут консенсуса по эмбарго на российскую нефть.

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