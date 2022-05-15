ЕС рассматривает ограничение цены на газ в случае перебоев в поставках из России — СМИ

ЕС рассматривает ограничение цены на газ в случае перебоев в поставках из России — СМИ

В Евросоюзе растет обеспокоенность касательно поставок российского газа, особенно на фоне прекращения прокачки в Польшу и Болгарию.

Европейский Союз может ограничить цены на природный газ, если Россия – один из крупнейших поставщиков, значительно ограничит или перекроет поток.

Об этом пишет Bloomberg с ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Европейская комиссия планирует меры по вмешательству в энергетический рынок как часть пакета мер по замене импорта российского газа после вторжения в Украину.

Документ должен рекомендовать согласовать общие принципы подготовки к чрезвычайной ситуации и нехватке газа в регионе или во всем ЕС, когда рынки газа больше не смогут соответствовать спросу и предложению.

Беспокойство по поводу поставок газа давит на европейские энергетические рынки, поскольку Москва мстит из-за санкций ЕС своими ограничениями в отношении некоторых газовых компаний региона. Важным вопросом в течение недель также была неопределенность того, как импортеры из ЕС должны платить за российский газ, чтобы избежать нарушения санкций.

Введение максимальной регулируемой цены в чрезвычайной ситуации будет ограничено ее продолжительностью, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте комиссии. Принятие Еврокомиссией ожидается 18 мая, но к тому времени он еще может претерпеть изменения.

В частности, правительствам хотят разрешить расширить регулирование розничных цен на природный газ, а сырьевым торговцам могут разработать механизм экстренной поддержки ликвидности для торговцев сырьевыми товарами и другие.

Меры должны быть временными и не будут применяться после начала июня 2023 года.

Напомним, Шольц рассказал, готова ли Германия отказаться от российского газа.

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