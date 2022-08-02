ЕС тоже должен наказать государство-террориста: Зеленский о новых санкциях Канады и США против России

Зеленский поблагодарил США и Канаду за новые санкционные ограничения против России.

Президент подчеркнул, что Евросоюз также должен вводить санкции против государства-террориста.

Об этом президент сказал 2 августа во время традиционного обращения к украинцам.

"Имеются и очередные решения по усилению санкций против России за войну – Соединенные Штаты и Канада расширили перечень физических и юридических лиц, против которых применены ограничения. Это правильный путь, и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, приняв новый пакет санкций против государства-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели", — сказал президент.

Напомним, Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе и оружии, чтобы "остановить эту орду".

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