Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Европейский Союз найдет способ выполнить свои обязательства по финансовой поддержке Украины, даже несмотря на то, что кредит на 2026-2027 годы остается заблокированным.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Она подчеркнула, что Европа продолжит поддерживать Украину вне зависимости от других глобальных событий.

«Мое послание здесь четкое: Европа всегда будет с Украиной — независимо от того, что происходит где-нибудь. Мы все хотим, чтобы этот ужас и кровопролитие кончились. И никто не хочет мира больше, чем народ Украины», — отметила фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что завершение войны должно состояться таким образом, чтобы не создать предпосылок для новых конфликтов.

По ее словам, ЕС работает вместе с Украиной и международными партнерами по обеспечению долгосрочной безопасности и достижению справедливого и длительного мира.

Она также отметила необходимость стабильной финансовой поддержки Украины.

Вот почему мы предложили кредит в размере 90 млрд евро для финансирования потребностей Украины. Вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь воплотить его в жизнь даже после того, как все 27 лидеров согласились на это», — сказала фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии добавила, что у ЕС возникают дискуссии по эффективности системы принятия решений, однако заверила, что финансовая поддержка будет предоставлена.

«Я могу заверить вас, что в этом случае мы выполним свои обязательства, потому что на кону наше доверие — и, что еще более важно, наша безопасность. Мы выполним этот кредит на 90 млрд», — подчеркнула она.

Фон дер Ляен также напомнила, что вопрос расширения Европейского Союза имеет стратегическое значение для безопасности региона.

По ее словам, ЕС должен уже сейчас готовиться к будущему членству новых стран, в частности, Украине, Молдове и государствам Западных Балкан.

«Расширение — это не вопрос идеологии, это вопрос общих европейских интересов и безопасности», — резюмировала президент Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что глава Европейского совета Антониу Кошта призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выполнить решение, принятое лидерами стран ЕС, по финансовой поддержке Украины.

Мы ранее информировали, что МВФ согласовал для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.