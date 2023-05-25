ЕС заблокировал активы Центрального банка РФ более чем на 200 миллиардов евро – Bloomberg

Страны-члены ЕС не раз заявляли, что Россия должна заплатить за разрушения в Украине. Это было подтверждено на саммите Большой семерки в Японии.

Европейский Союз заблокировал активы российского Центрального банка на более чем 200 миллиардов евро, а также заморозил 24,1 млрд евро российских частных активов попавших под санкции физических и юридических лиц.

Об этом 25 мая сообщает издание Bloomberg.

"ЕС стремится, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине. Поэтому и изучает способы использования российских замороженных и обездвиженных активов для этой цели", — заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

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Страны-члены ЕС ищут способы использования некоторых активов для содействия предстоящему восстановлению Украины. Один из обсуждаемых вариантов – инвестировать активы Центрального банка РФ для Украины.

Напомним, на Кипре обязались поддерживать антироссийские санкции ЕС. Президент Кипра Никос Христодолидис заявил, что государство "изначально" ввело санкции против России за ее агрессию против Украины, и будет продолжать это делать.