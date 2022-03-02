ЕС запретил вывозить в Россию наличные деньги в евро, есть исключения

ЕС запретил вывозить в Россию наличные деньги в евро, есть исключения

Запрет не распространяется на банкноты, ввозимые в Россию с целью финансирования работы посольств, консульств или представительств безналичной валюты.

Европейский Союз запретил вывозить в Россию банкноты евро. Соответствующее решение вступает в силу со дня его принятия, то есть от 1 марта.

Об этом говорится в Официальном журнале Европейского Союза.

Так, ЕС запрещает физическим и юридическим лицам, а также организациям и российским государственным органам, включая правительство и Центробанк, "продавать, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, или отправлять их любым образом для использования на территории России".

В то же время запрет не распространяется на наличные евро для частных лиц, которые едут в РФ, если они завезены с целью личного пользования.

Кроме того, запрет не распространяется на ввозимые в Россию банкноты с целью финансирования работы посольств, консульств или представительств безналичной валюты.

Отмечается, что новые ограничения усложнят Центробанку РФ продажу золота и ценных бумаг с целью привлечения валюты для новых интервенций.

Кроме того, этот шаг ударит и по крупному российскому бизнесу. Поступления от экспорта им придется держать вне РФ, что упрощает их блокировку в случае наложения новых санкций.

Напомним, во вторник, 1 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз за пределы РФ иностранной валюты, превышающий сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США.