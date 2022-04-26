Еще 10 таможенникам сообщено о подозрении из-за незаконного импорта нефтепродуктов "компаниями Медведчука"

Еще 10 таможенникам сообщено о подозрении из-за незаконного импорта нефтепродуктов "компаниями Медведчука"

ГБР привлекло к ответственности работников таможни за содействие незаконному импорту нефтепродуктов компаниями, близкими к Медведчуку.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще 10 работникам таможни из-за содействия незаконному импорту нефтепродуктов компаниями, близкими к народному депутату и куму Путина Виктору Медведчуку.

Об этом ГБР сообщает в Telegram.

"Работники Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении еще десяти работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни. Из-за содействия должностных лиц компаниям, подконтрольным Виктору Медведчуку, государственный бюджет потерял более 24 млн грн", — говорится в сообщении.

Также читайте Миллиардерша и спонсор рашистов: как Оксана Марченко из гламурной телеведущей стала врагом Украины

По данным следствия, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты – легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар.

При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Работники таможенного поста подозреваются ГБР в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области.

Позже Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Напомним, ГБР взялось за закарпатских таможенников, способствовавших незаконному бизнесу Медведчука.

Читайте также: