Еще 50 тысяч украинцев могут получить денежную помощь — Минсоцполитики

По запросу международной организации в список включены заявления людей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях.

Минсоцполитики в рамках заключенного меморандума с Норвежским советом по делам беженцев передало список заявлений для выплаты денежной помощи 50 тысяч украинцев, подавших заявку на платформе "єДопомога".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по запросу международной организации в список включены заявления людей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях. Это уже второй список, предоставленный Норвежскому совету по делам беженцев.

"Обращаем внимание, что после передачи списков на выплату международные организации проводят дополнительную проверку относительно дедубликации выплат. Напоминаем, решение о предоставлении помощи принимают международные организации. Приоритетными являются уязвимые группы людей, в частности внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, которые одинокие родители, которые самостоятельно воспитывают детей, малообеспеченные семьи", — подчеркнули в министерстве.

На сегодняшний день гражданами Украины подано более 10 млн заявок, в связи с чем был временно приостановлен сбор заявок на платформе "єПомощь" для их передачи по запросу в международные организации.

Напомним, в Польше 70% граждан поддерживают прием украинских беженцев. Кроме того, примерно каждый третий опрошенный поляк считает, что благодаря украинским их общество культурно обогатится, а роль Польши на международной арене усилится.

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