Еще €45 млрд для Украины: Еврокомиссия подготовила механизм выделения кредита на 2027 год

Еврокомиссия / © Reuters

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Европейская комиссия предложила механизм распределения остального финансирования для Украины по кредитной программе в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно предложению Еврокомиссии, 13,3 млрд евро предусмотрено для поддержки государственного бюджета Украины. Еще 31,7 млрд евро планируется направить на усиление возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила важность стабильного финансирования для Украины.

«Сегодняшним предложением мы обеспечиваем Украине крайне необходимую предсказуемость и помогаем поддерживать работу важнейших государственных служб», — заявила она.

К кредитной инициативе должна присоединиться Канада. О соответствующих намерениях уведомили правительства Канады и Европейского Союза. Оттава планирует предоставить Украине возможность покупать военную технику у канадских оборонных производителей за счет средств европейской программы.

Общий бюджет Ukraine Support Loan составляет 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Решение о предоставлении этого кредита страны Евросоюзу согласовали в апреле 2026 года.

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В то же время Еврокомиссия оценила выполнение Украиной условий получения девятого транша. Из 18 предусмотренных шагов удовлетворительными признали 16.

Среди выполненных обязательств модернизация информационной системы исполнения судебных решений, утверждение Стратегии защиты прав человека и программы противодействия торговле людьми. Также Украина приняла стратегию сокращения государственной собственности в банковском секторе и Стратегию занятости населения.

Отдельные мероприятия касались инвестиций в сферу образования, здравоохранения и жилищного обеспечения. В частности, поддержка предусмотрена для ветеранов с инвалидностью, семей погибших военных и перемещенных лиц.

Кроме того, среди выполненных задач — подготовка независимой оценки работы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, внедрение электронной идентификации и мер по мониторингу водных ресурсов.

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Еще два обязательства Украина пока не выполнила полностью. Первое касается формирования наблюдательных советов государственных предприятий, на которых большинство должны составлять независимые члены. Соответствующие советы назначили на 10 из 15 предприятий.

Вторая невыполненная задача — принятие дорожной карты постепенного открытия рынков природного газа и электроэнергии для конкуренции.

Как отмечает Reuters, при определении объема финансирования Еврокомиссия предложила учесть частичное выполнение требования по наблюдательным советам. Также в расчеты планируется включить досрочное выполнение одной из задач, предусмотренных для десятого транша.

Речь идет о подаче Украиной запроса на проведение миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна оценить регуляторную деятельность в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины повысил учетную ставку от 16 до 16,5% годовых. Новый уровень начал действовать с 30 октября.

Мы ранее информировали, что повышение выплат военным остается одним из главных приоритетов власти, однако сейчас Украина сталкивается со значительными финансовыми трудностями.

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