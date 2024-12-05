Еще один банк в Украине назвали неплатежеспособным — что будет с вкладами граждан

Что известно о судьбе вкладов граждан.

"Коминвестбанк" отнесен к категории неплатежеспособных. Такое решение было принято Национальным банком Украины 5 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Известно, что доля учреждения АО "Коммерческий инвестиционный банк" (Коминвестбанк) по состоянию на 1 ноября 2024 года на рынке составила всего 0,04% всех активов платежеспособных банков, поэтому это решение не повлияет на стабильность банковского сектора страны.

Решение о неплатежеспособности банка приняли с учетом нескольких признаков:

невыполнение банком требований законодательства и нормативно-правовых актов НБУ;

продолжение рисковой деятельности после отнесения банка к категории проблемных в августе 2024;

систематическое представление недостоверной информации и отчетности для сокрытия реального финансового положения;

бездействие менеджмента и владельцев, которые не приняли меры по избежанию неплатежеспособности.

В НБУ также напомнили, что 8 августа банк был отнесен к категории проблемных из-за ненадлежащей организации системы внутреннего контроля и управления рисками, недостаточных доходов, а также систематического представления недостоверной информации.

С этого времени деятельность банка продолжалась. Там не принимались надлежащие меры для исправления ситуации.

Что будет с вкладами граждан

По заявлению Нацбанка, каждый вкладчик банка получит компенсацию в полном размере своих вкладов, а также и начисленные проценты по состоянию на конец дня, предшествовавшего началу процедуры вывода банка с рынка.

Сколько получат вкладчики

Общая сумма возможных выплат вкладчикам составляет 432 млн. грн., отметили в НБУ.

Объем высоколиквидных активов банка на 4 декабря 2024 составил 890 млн грн, что включает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитные сертификаты.

Напомним, финансовый эксперт рассказал, каким будет курс доллара в декабре 2024 года. По его словам, из-за большого спроса на валюту в Украине НБУ может снизить курс гривны.

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