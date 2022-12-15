Еще один "кошелек" Путина и его семья попали в список санкций США: кто еще в списке

Санкционный список Минфина США пополнили два члена правительства РФ, российские губернаторы и ряд юридических лиц, среди которых "Росбанк" и "дочки" банка "ВТБ".

В четверг, 15 декабря, США ввели санкции против одного из самых богатых людей России, принадлежащего к "кошелькам" Путина, Владимира Потанина и его семьи — жены, дочери и сына. Также в перечне немало российских чиновников и ряд юридических лиц.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Минфина США.

Главным фигурантом обновленного списка санкций, безусловно, является 61-летний Владимир Потанин, причисляемый к пятерке самых богатых людей России. Его состояние Forbes оценивает примерно в 26 миллиардов долларов.

Кто такой Владимир Потанин

С приходом к власти Путина Владимир Потанин стал одним из спонсоров партии "Единая Россия" через свой фонд "Развитие регионов". В июле 2003 года Потанин участвовал во всероссийском форуме сторонников партии "Единая Россия". Потанин поддерживает дружеские отношения с Путиным и регулярно играет с ним в хоккей.

Фото: Associated Press

Потанин является владельцем и руководителем инвестиционной компании "Интеррос", которой принадлежит контрольный пакет акций наиболее лакомого куска постсоветской промышленности — корпорации "Норильский никель" ("Норникель"). Он принадлежит к олигархам, готовым вложиться в политически выгодные Кремлю проекты с государственным участием в обмен на госзаказ.

Потанин был одним из авторов идеи проведения Олимпийских игр в Сочи, вложив в их проведение $700 млн. собственных средств. После незаконной аннексии Крыма и введения санкций в отношении России, Потанин заявлял, что готов отстроить за счет бюджета туристические комплексы Крыма.

В 2014 году Потанин заявлял, что в ответ на санкции россияне "стиснут зубы и подождут столько, сколько нужно". Тогда же в интервью агентству Bloomberg он уверял, что Путин пользуется большой популярностью среди населения России, пик влияния санкций на российскую экономику прошел и нет ничего плохого в словосочетании "путинская Россия".

В мае 2020 года на одном из предприятий "Норникеля", президентом которого является Потанин, произошел разлив более 20 000 т нефтепродуктов — это было наибольшее загрязнение воды в российской Арктике за всю историю. Миллиардер тогда выслушал критику от Путина и признал, что создал российскому президенту проблемы. При этом он добавил, что ему удалось построить "доверительные отношения" с Путиным.

Кто из родственников и какие активы Потанина под санкциями

Кроме самого Владимира Потанина, под санкциями Минфина США оказались его 44-летняя жена Екатерина и дети от первого брака – 38-летняя дочь Анастасия и 33-летний сын Иван.

Под санкциями оказалась яхта "Нирвана", принадлежащая Потанину и построенная в 2012 году.

Фото: Associated Press

Также под санкции попадут его инвестиционная компания "Интеррос" и недавно приобретенный структурами Потанина "Росбанк".

К корпорации "Норникель", которая является ведущим мировым производителем палладия и рафинированного никеля, санкции не применяются.

Кто еще находится в новом санкционном списке

Под ограничение Минфина США попали также члены правительства РФ – первый вице-премьер-министр Андрей Белоусов и вице-премьер-министр Дмитрий Чернышенко.

Также список пополнили российские губернаторы – Алиханов, Артамонов, Артюхов, Авдеев, Азаров, Бочаров, Богомаз, Дрозденко, Гладков, Голубев, Гусев, Хабиров, Кувшинников, Куйвашев, Моор, Никитин, Николаев, Островский, Паслер, Текслер, Том Усс, Уйба, Владимиров и Воробьев.

Кроме упомянутого "Росбанка", санкции применены к 17 дочерним структурам банка "ВТБ", в котором государственная доля собственности составляет более 60%.

Напомним, 15 декабря проходит новый раунд переговоров послов стран Европейского союза, которые пока не смогли согласовать девятый пакет санкций против России за ее агрессию против Украины.

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