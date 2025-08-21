ТСН в социальных сетях

Еще один овощ борщевого набора стремительно дешевеет: какая причина

В Украине цены на капусту начали стремительно снижаться.

Какая цена на капусту

Какая цена на капусту / © Pexels

В Украине падают цены на белокочанную капусту, которые в среднем на 19% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам фермеров, снижение цены связано с отсутствием спроса на капусту. Это, в свою очередь, обусловлено ее низким качеством. Погода в этом сезоне не лучшим образом отразилась на товарном виде средних сортов капусты: из-за длительных дождей на капустных полях образовался избыток влаги, что впоследствии привело к растрескиванию кочанов капусты.

Ввиду этих обстоятельств фермеры готовы предоставлять скидки для покупателей, чтобы ускорить реализацию товара. На этой неделе украинские хозяйства готовы продавать белокочанную капусту по 17-24 грн/кг ($0,41-0,58/кг), что в среднем на 19% ниже, чем в конце прошлой недели.

Отсутствие спроса на капусту вызвано ее качеством, которое существенно ухудшилось из-за неблагоприятных погодных условий. Срок реализации такой капусты очень ограничен, поэтому оптовые компании и розничные сети ведут закупки исключительно мелким оптом для текущих продаж.

Кроме того, в издании отмечают, что на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине уже поступает в продажу в среднем на 52% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что цена на борщевой набор постепенно снизится.

