Еще один украинский банк начал насчитывать тысячу за вакцинацию

Еще один украинский банк начал насчитывать тысячу за вакцинацию

Клиенты Альфа банк, вслед за пользователями Monobank, получают деньги за вакцинацию.

"Альфа банк" начал насчитывать тысячу гривен тем клиентам, кто вакцинировался от коронавируса и подал заявки на программу "Поддержка" в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"1000 гривен прямо сейчас? Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карточку "поддержка" в Sense и выбрал в приложении "Действие" Альфу. Деньги уже на счету", — говорится в сообщении.

Банк напоминает, что для того чтобы получить тысячу за вакцинацию, необходимо:

зайти в приложение Sense SuperApp;

в разделе "Быстрые действия и функции" оформить карту "Е-поддержка";

перейти в приложение "Дія" и выбрать счет для начисления денег.

Ранее тысяча за вакцинацию начал выплачивать Monobank.

Напомним, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию до конца этого года необходимо успеть подать соответствующую заявку до 29 декабря. Средства будут получать через банки. В частности, в проект привлечены "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк", monobank.

Деньги будут поступать на специальные банковские карты в "Дії". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно. Кроме того, планируется открытие 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

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