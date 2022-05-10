"Если будет продавать Татарстанская народная республика" — Подоляк о будущем нефти РФ на европейском рынке

"Если будет продавать Татарстанская народная республика" — Подоляк о будущем нефти РФ на европейском рынке

После нападения Путина на Украину Россия стала миру непрогнозной страной, с которой нельзя иметь долгосрочные проекты.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что как только Европа откажется от нефти и газа из России, которая убивает мирных людей и уничтожает инфраструктуру Украины, и перейдет к другому поставщику, то уже не вернется обратно к услугам Москвы.

Об этом в Twitter сообщил Михаил Подоляк.

"Нефть и газ – единственное, что Москва экспортирует в мир, кроме войны. Как только Европа переходит к другому поставщику, она уже не вернется назад (независимо от того, завершится ли война). Для мира Россия – непрогнозируемая страна, с которой нельзя иметь долгосрочные проекты", – написал он.

Подоляк отметил, что еще три месяца назад в Кремле был "Северный поток — 2". Но после 24 февраля все поменялось.

" Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти можно на европейском рынке будет, если ее будет продавать Татарстанская народная республика. Все же точно еще идет по плану? Потому что какой-то "сложный прикол", — подытожил Подоляк.

Напомним, Япония введет эмбарго против российской нефти.

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