"Если будет продавать Татарстанская народная республика" — Подоляк о будущем нефти РФ на европейском рынке

После нападения Путина на Украину Россия стала миру непрогнозной страной, с которой нельзя иметь долгосрочные проекты.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что как только Европа откажется от нефти и газа из России, которая убивает мирных людей и уничтожает инфраструктуру Украины, и перейдет к другому поставщику, то уже не вернется обратно к услугам Москвы.
Об этом в Twitter сообщил Михаил Подоляк.
"Нефть и газ – единственное, что Москва экспортирует в мир, кроме войны. Как только Европа переходит к другому поставщику, она уже не вернется назад (независимо от того, завершится ли война). Для мира Россия – непрогнозируемая страна, с которой нельзя иметь долгосрочные проекты", – написал он.
Подоляк отметил, что еще три месяца назад в Кремле был "Северный поток — 2". Но после 24 февраля все поменялось.
"Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти можно на европейском рынке будет, если ее будет продавать Татарстанская народная республика. Все же точно еще идет по плану? Потому что какой-то "сложный прикол", — подытожил Подоляк.
Напомним, Япония введет эмбарго против российской нефти.
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