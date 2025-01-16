Если депутатам удастся заблокировать достройку Хмельницкой АЭС, рост тарифов станет неизбежным — эксперт

Об этом заявил журналист Сергей Лямец.

«Скажу вам, что произойдет, если они окончательно заблокируют достройку атомных блоков. И "зеленка", и "распределенка" хороши со всех сторон, однако имеют один большой порок. Они производят дорогую электроэнергию. У государства нет денег, чтобы покупать эту энергию. Чтобы не повторять судьбу "зеленых", рано или поздно они потребуют у государства поднимать тарифы для населения, чтобы население гарантировало их доходы. Те же люди, которые сегодня ругают сказки железняков о повышении тарифов, будут платить больше за свои дома. Но не из-за достройки АЭС, а именно из-за того, что два энергоблока не построили», — подчеркнул журналист.

Основными противниками строительства государственных АЭС являются владельцы электростанций, работающие по дорогому «зеленому» тарифу и планирующие на так называемой «распределенной генерации».

«Теперь о том, кто на самом деле "топит" достройку двух атомных энергоблоков. За рассказами о феерических партнерах стоят наши, украинские бизнесмены. Именно они блокируют достройку двух атомных блоков. Их мотивация очень проста. Они воюют за свои деньги», – добавил журналист.

По его словам, этим предпринимателям откровенно безразлично, что проект ХАЭС-3 и ХАЭС-4 действительно очень нужен экономике Украины. Потому что он даст много дешевой энергии и быстро справится с проблемой отключений. "Эти группы бизнесменов защищают свои будущие доходы, и все", — резюмировал Лямец.