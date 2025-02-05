«Если Игорь Наумец сбежал из Украины, он не имеет морального права претендовать на оставшиеся здесь активы», - Сергей Шапран

Украинский бизнесмен Сергей Шапран в интервью NADRA.INFO рассказал о покупке ООО «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» и объяснил, связано ли это предприятие с беглым олигархом Игорем Наумцом, который находится под санкциями СНБО.

По его словам, на момент покупки компания не принадлежала Наумцу и была заблокирована из-за проблем с налоговыми штрафами, которые Шапран погасил, когда стал новым собственником. Предприниматель уточнил, что уголовные дела в отношении ООО «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», касались экономических преступлений, а именно неуплаты налогов, и не были связаны с санкциями против беглого олигарха и «российским следом».

«Компания «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», с тех пор как мы имеем к ней отношение – заплатила полную сумму налогов, которые ей по тем делам начислило БЭБ. Законно или незаконно, правильно или неправильно насчитали – мы эту сумму заплатили», - заявил Шапран и добавил, что речь идет о налогах на сумму около 9 млн грн.

Юрист Елена Доненко отметила, что компания «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» и ее владельцы никогда не были под санкциями, и спецразрешение на добычу песка никогда не было заблокированным. Также Шапран объяснил, что купил компанию только после тщательных консультаций с юристами, которые убедили его в законности сделки. Потому что для бизнесмена было важно не нарушить закон и не обойти санкции.

«Об ООО «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» в интернете писали, что она имела отношение к Игорю Наумцу. Но де-факто, она никакого отношения к нему не имела! Когда кто-то говорит, что мы покупали у него – это неправда», – акцентирует Сергей Шапран.

Он подчеркнул, что имеет принципиальную позицию по этому поводу: если Наумец решил сбежать из Украины, то он не имеет морального права претендовать на оставшиеся здесь активы.

«Он сделал свой выбор. Если он сказал, что он украинец – он должен находиться здесь. Есть люди с российскими паспортами, которые живут в Украине? Я уверен, что есть. А когда ты принимаешь решение, что живешь «там», то этим показываешь свою позицию», - говорит предприниматель.