Если налоговая продолжит уничтожать бизнес, в Украине его не останется – экономист о блокировке счетов «Арселор Миттал»

Если налоговая продолжит уничтожать бизнес, в Украине его не останется – экономист о блокировке счетов «Арселор Миттал»

«Не придут больше инвесторы. Мало того, что они сейчас выходят из Украины, потому что вот-вот нападет Россия. ОВГЗ у нас по ужасным абсолютно неким ставкам реализуются. Еще внутриукраинские структуры уничтожают бизнес», — пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сейчас органы украинской власти должны делать все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях сохранить инвестиционную привлекательность нашей страны. Вместо этого они прибегают к давлению на предприятия, что приводит только к негативу.

«Это приведет к тому, что и украинский инвестор выйдет из Украины и иностранный не придет. Вот к этому это (блокировка работы «Арселор» – Ред.) приведет. И это от нас зависит, а не от внешних угроз. Это зависит абсолютно от институтов Украины», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", заблокировав работу предприятия. В компании выразили возмущение этим решением и обратились в суд.

В свою очередь, инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокировка работы предприятия – это позорная история, о которой будут говорить даже в Давосе, ведь она уничтожает инвестиционную привлекательность Украины и свидетельствует о том, что в Украине происходит выборочное давление на бизнес.