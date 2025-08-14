Если не хватает стажа для пенсии: два варианта, которые предлагает в этом случае государство

Если не хватает стажа для пенсии

Ежегодно требования к страховому стажу для ухода на пенсию в Украине растут. Это создает трудности для многих граждан, которые по разным причинам не смогли накопить требуемые годы работы. Государство предусматривает два основных варианта действий для тех, кому не хватает стажа.

Не хватает стажа: просто доработать

Право выйти на пенсию по возрасту в Украине зависит от количества лет официального страхового стажа, то есть периода, за который работодатель или сам гражданин платил единый социальный взнос (ЕСВ).

По состоянию на 2025 год, требования к стажу таковы:

В 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

В 63 года необходимо иметь от 22 до 32 лет стажа.

В 65 лет малое требование составляет 15 лет стажа.

Если у гражданина нет даже минимальных 15 лет стажа до достижения 65 лет, он не будет иметь права на пенсию. В то же время государство назначит ему социальную помощь, размер которой будет значительно меньше пенсионных выплат.

Самый простой способ для тех, кому не хватает нескольких лет стажа, это продолжить официально работать. Это позволит накопить необходимое количество страховых лет и получить полноценную пенсию. Этот вариант является наиболее доступным для граждан, которые не могут позволить себе финансовые расходы на «докупку» стажа.

Второй вариант: «докупить» стаж и выйти на пенсию в срок

Для граждан, желающих выйти на пенсию вовремя, но не имеющих достаточного количества стажа, существует возможность его «докупить», говорится в объяснении ПФУ. Это означает, что вы можете самостоятельно оплатить ЕСВ за периоды, когда вы не работали или не платили взносы.

Кто может «докупить» стаж

Лица, официально не работавшие и не зарегистрированные как физические лица-предприниматели.

Те, кто работал за границей и не платил взносы в Украину.

Докупить стаж можно только за периоды после 2004 года.

«Докупить» стаж можно двумя способами

Единоразово за весь период

Гражданин обращается в налоговые органы, заключает договор добровольного участия и уплачивает всю сумму сразу.

Стоимость рассчитывается по специальной формуле: минимальный размер ЕСВ на дату заключения договора, умноженный на коэффициент «два», а затем на количество недостающих месяцев. К примеру, если минимальный ЕСВ в августе 2025 года составляет 1,76 тыс. грн, то за один месяц придется заплатить 1,76*2 = 3,52 тыс. грн.

Постепенно ежемесячно

Заключается договор добровольного участия сроком от одного года.

Ежемесячно нужно платить взнос в размере не меньше минимального ЕСВ. К примеру, в августе 2025 года это 1,76 тыс. грн. Этот вариант подходит для тех, кто не может внести всю сумму сразу.

Для оформления договора необходимо обратиться в налоговые органы. После заключения договора единовременную сумму нужно уплатить в течение 10 дней. В случае ежемесячных взносов их нужно платить регулярно.

Важно заранее ознакомиться с требованиями и выбрать тот вариант — «доработать» или «докупить» — который лучше всего соответствует вашей жизненной ситуации.