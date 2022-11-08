Если не хватает страхового стажа — на какие выплаты можно рассчитывать

В 2023 году для выхода на пенсию нужно будет иметь страховой стаж не менее 30 лет. Что делать тем пенсионерам, которым не хватает стажа, читайте в материале ТСН.ua

Лицам, достигшим 60 лет, но имеющим менее 29 лет стажа, в 2023 году нужно будет иметь 30 лет стажа, не будет назначена пенсия. На какие выплаты могут рассчитывать пожилые люди в таком случае.

Таким лицам государство оказывает социальную помощь или социальную пенсию по возрасту.

Что такое социальная пенсия по возрасту

Социальная пенсия по возрасту или временная социальная помощь назначается гражданам Украины, достигшим пенсионного возраста без необходимого страхового стажа. Согласно Постановлению КМУ № 1098 от 27.12.2017 «О Порядке назначения временной государственной социальной помощи незанятому лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату» помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет по меньшей мере 15 лет страхового стажа. Деньги будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсионную выплату.

Как определяется размер временной социальной помощи

Размер денежной помощи лицам пенсионного возраста, не имеющим права на пенсию, рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев. Эта сумма должна быть не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Размер социальной пенсии по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

С 1 декабря 2022 года запланировано повышение прожиточного минимума, соответственно возрастет сумма связанных с ним единовременных выплат, в том числе будет пересмотрен и размер социальной помощи.

Как получить социальную помощь, какие документы нужны

Чтобы получать социальную помощь, нужно обратиться с документами в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания.

В случае оформления пенсии не по прописке, а по месту жительства, следует предоставить справку о неполучении такой помощи в органах социальной защиты по зарегистрированному месту жительства.

Следует предоставить следующий пакет документов:

Документ, удостоверяющий личность пенсионера и его местожительство + ИНН.

Справка о страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера в течение 5 рабочих дней).

Декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения по назначению пособия.

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