"Если у вас нет накоплений — рассчитывать на пенсию вообще не стоит", — министр финансов

"Если у вас нет накоплений — рассчитывать на пенсию вообще не стоит", — министр финансов

Обеспечить пенсиями в будущем нынешнее активное население можно только через внедрение накопительных пенсионных фондов.

Украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Интерфакс-Украина.

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Министр отметил, что должна быть этапность:

"Мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам, это неприемлемо. Поэтому в начале нужно привлекать государственный накопительную институт: пенсионный фонд или управляющую компанию. К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений — это могут быть ОВГЗ. много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной".

Сергей Марченко акцентировал на сокращении темпов работающих людей в Украине:

"Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — будет расти. Мне, 40-летнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта — либо я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать".

Это не касается тех, кто выйдет на пенсию через пять лет, подчеркнул министр. Также по мнению министра социальной политики Марины Лазебной, если удастся внедрить накопительную систему — можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тыс.грн. Даже в условиях небольших взносов 4% от заработной платы.

Напомним, в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной. Накопительную пенсию будут выплачивать дополнительно к солидарной но не уменьшать ее размер.

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