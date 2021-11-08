Есть интересные активы для американских инвесторов, — The American Press о начатой Зеленским Большой приватизации

Есть интересные активы для американских инвесторов, — The American Press о начатой Зеленским Большой приватизации

Приватизация киевского завода "Большевик" стала примером возможностей, которые дает инвесторам программа "Большая приватизация", запущенная командой президента Владимира Зеленского.

Главной ценностью выставленных на продажу активов является их местонахождение в крупных городах и земля, на которой они расположены.

Об этом сообщает американское издание The American Press.

"Президент Украины Владимир Зеленский активно пытается запустить приватизацию предприятий советской эпохи, которые являются своего рода "неочищенными бриллиантами" для западных предпринимателей, которые смогут заметить перспективу. Все это часть плана масштабной приватизации, в рамках которой на аукцион должно быть выставлено 3000 государственных объектов.

"Ценность многих из них заключается в земле, на которой они расположены. В качестве примера возможностей, предусмотренных командой Зеленского, эксперты приводят недавний аукцион "Большая приватизация" киевского завода "Большевик" в центре Киева", — пишет The American Press.

Как отмечает издание, устаревшее предприятие было продано за 50 миллионов евро. Согласно условиям продажи, инвесторы также обязались погасить долги завода и сохранить рабочие места коллектива предприятия.

"Этот аукцион привлек консорциум местных инвесторов и принес в казну 50 миллионов евро. Завод "Большевик" — это устаревший машиностроительный завод XIX века, предприятие оборонной отрасли промышленности, расположенное на 35 га (почти 87 акров) земли неподалеку от центра украинской столицы. Новыми владельцами завода "Большевик" стали украинские предприниматели Андрей Иванов и Алексей Баранов, которые успешно развивают бизнес в Украине. По условиям приватизации, они будут погашать кредиторскую задолженность и выполнять действующий коллективный договор, не допуская увольнения персонала. Первой в Украине "Кремниевой долиной", пишет The American Press.

Как указывается в публикации, "Большая приватизация" – ожидаемое бизнесом событие, которое должно стать мощным стимулом для развития национальной экономики и привлечения инвесторов.

"Иван Миклош, бывший министр финансов Словакии, глава Стратегической консультативной группы поддержки украинских реформ, недавно написал, что успешный опыт масштабной приватизации поможет стране полностью раскрыть свой потенциал.

"Большая приватизация" в Украине – одно из самых ожидаемых бизнес-событий. Инвесторы имеют возможность приобрести привлекательные перспективные активы. Страна имеет все составляющие: образованная рабочая сила, мощный промышленный потенциал, самая плодородная земля в Европе, богатые минеральные ресурсы и выход к морю", — отмечает The American Press.

Напомним, аукцион по продаже ПКМЗ прошел 27 октября. Стоимость актива составила 1,429 млрд грн (при стартовой цене 1,39 млрд грн). Победителем торгов стало ООО "Дженерал Коммерс". В консорциум покупателей вошли компания UDP под управлением Андрея Иванова и Алексей Баранов, владелец компании A Development.

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