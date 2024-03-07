Есть ли проблема с массовым снятием средств с банковских счетов: в НБУ ответили

Информация о том, что "украинцы снимают средства с банков рекордными темпами из-за закона о мобилизации", оказалась настоящей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Пришло время расставить все точки над "і" в вопросе якобы оттока средств со счетов украинцев в банках. Тема оказалась очень соблазнительной для манипуляций и искажений, особенно в контексте обсуждения закона о мобилизации. Хайп, запущенный российскими каналами, подпитали отдельные "эксперты" и не понятно, зачем продолжают репликировать даже некоторые уважаемые СМИ и политики", — написали в сообщении.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, основное влияние на динамику средств на счетах оказали сезонные факторы. Из года в год поступления на счета клиентов растут в конце года и сокращаются в начале.

"Объем гривневых средств физических лиц на счетах в банках в течение февраля практически восстановился после сезонных колебаний в январе, об этом свидетельствуют данные оперативной статистики Национального банка на 1 марта. Так, за февраль объем средств вырос на 2,3% и компенсировал почти аналогичное падение за январь. По состоянию на начало марта население хранит на гривневых счетах в банках около 707 млрд грн", — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу , 8 марта. По сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 18 копеек и составляет 38,08 гривны.

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